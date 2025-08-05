Онлайн-курсы в помощь бухгалтеру всего за 4 900 руб.! Начинаем подготовку к осени со скидок

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Каталог курсов

Проведите последние дни лета с пользой! Акция действует до пятницы, 8 августа.

С начала 2025 года ужесточился налоговый контроль бизнеса и он продолжает набирать обороты. В первую очередь это касается селлеров, ИП и компаний на УСН, растет число тематических проверок по налогам и самозанятым.

На новом курсе вы разберетесь в порядке проведения налоговых проверок, сможете подготовиться к осмотрам, инвентаризации и вызову в налоговую инспекцию, научитесь выбирать тактику зашиты и оспаривания результатов проверки.

Цена курса со скидкой 67% до 8 августа: 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

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С 1 сентября согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, ФНС указала точные требования к бумажному и электронному варианту. За ошибки в оформлении согласия грозят штрафы до 700 000 руб.!

На курсе вы узнаете, что относится к персональным данным, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП. Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!

Цена курса со скидкой 67% до 8 августа: 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

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С 1 сентября 2025 г. по-новому нужно будет оформлять чеки, как работать осенью без ошибок расскажем на онлайн-курсе.

Вы научитесь вести учет расчетов, работать с онлайн-кассами и ККТ, поймете принципы бухгалтерского учета денежных средств и расчетов в организациях.

Цена курса со скидкой 55% до 8 августа: 4 900 руб. вместо 10 900 руб.

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С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, оформления и оплаты командировок, начисления премий и др.

Обновите знания на онлайн-курсе! Вы научитесь рассчитывать зарплату и налоги, оформлять отпуска и пособия, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий.

Цена курса со скидкой 74% до 8 августа: 4 900 руб. вместо 18 990 руб.

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