Налоговики назвали самые частые ошибки в ЕНП-уведомлениях
Региональное УФНС рассказало о типовых ошибках, которые допускают налогоплательщики при заполнении уведомлений на ЕНС по налогам, авансовым платежам по налогам, сборам, страховым взносам.
Среди них:
неправильно указан КБК, по которому может быть подано уведомление;
КБК не соответствует коду отчетного (налогового) периода;
не тот год;
сумма в уведомлении превышает возможную сумму по указанному КБК.
Налоговики рекомендуют перед отправкой уведомления обязательно проверить его и исправить ошибки. Особенно важно правильно указывать код ОКТМО бюджетополучателя: верный код помогает правильно распределить платежи.
Представитель УФНС по Хабаровскому краю Тамара Пойманова напомнила, что уведомление отправляют не позднее 25-го числа месяца, в котором нужно заплатить налог. Если срок представления уведомления совпадает со сроком сдачи декларации или расчета, то представлять его не нужно.
Также практически по всем налогам установлена единая дата уплаты – до 28-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты. Для квартальных платежей, например по УСН и имущественным налогам юридических лиц, это 28-е число первого месяца следующего квартала.
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