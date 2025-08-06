Налоговики назвали самые частые ошибки в ЕНП-уведомлениях

Налогоплательщики ошибаются в КБК, кодах периодов, путают годы и суммы.

Региональное УФНС рассказало о типовых ошибках, которые допускают налогоплательщики при заполнении уведомлений на ЕНС по налогам, авансовым платежам по налогам, сборам, страховым взносам.

Среди них:

неправильно указан КБК, по которому может быть подано уведомление;

КБК не соответствует коду отчетного (налогового) периода;

не тот год;

сумма в уведомлении превышает возможную сумму по указанному КБК.

Налоговики рекомендуют перед отправкой уведомления обязательно проверить его и исправить ошибки. Особенно важно правильно указывать код ОКТМО бюджетополучателя: верный код помогает правильно распределить платежи.

Представитель УФНС по Хабаровскому краю Тамара Пойманова напомнила, что уведомление отправляют не позднее 25-го числа месяца, в котором нужно заплатить налог. Если срок представления уведомления совпадает со сроком сдачи декларации или расчета, то представлять его не нужно.

Также практически по всем налогам установлена единая дата уплаты – до 28-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты. Для квартальных платежей, например по УСН и имущественным налогам юридических лиц, это 28-е число первого месяца следующего квартала.