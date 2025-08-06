Число выявленных финансовых пирамид выросло на 20%

В первой половине 2025 года Центробанк нашел свыше 4 тысяч нелегальных финансовых организаций.

С января по июнь 2025 года Банк России выявил на 20% больше финансовых пирамид и других нелегальных финансовых проектов. Их число достигло 4 тыс., но срок жизни таких организаций сократился.

В 88% случаев финансовые пирамиды предлагали вложить деньги в «псевдоинвестиционные схемы». За полгода регулятор нашел 2,3 тыс. таких интернет-проектов. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Также ЦБ нашел 460 черных кредиторов и 1,4 тыс. псевдоброкеров. На основании информации от регулятора заблокировали 11 тыс. подозрительных интернет-ресурсов. Однако зачастую для обхода блокировок мошенники создают сразу несколько сайтов.

Против организаторов нелегальных проектов возбудили свыше 200 административных дел за незаконное предоставление потребительских займов.