Центробанку и инкассаторам хотят разрешить сбивать беспилотники

Чтобы лучше защищать объекты Банка России, депутаты хотят дать право регулятору уничтожать беспилотные летательные аппараты.

5 августа 2025 года депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому у Центробанка и Российского объединения инкассации появится возможность подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), вплоть до их повреждения или уничтожения.

«Положения законопроекта предоставляют Банку России и Российскому объединению инкассации право определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в указанных целях, а также перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие такого решения», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения обеспечат стабильность и непрерывность работы объектов Банка России, а также критически важных систем платежной инфраструктуры.