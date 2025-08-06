ФНС рассказала, как перевыпустить КЭП в ЛК юрлица или ИП

Срок действия ЭП можно продлить в личном кабинете, если ранее лично получили сертификат в удостоверяющем центре ФНС, и он еще действует.

Компании и ИП могут перевыпустить квалифицированный сертификат электронной подписи (КЭП) без личного посещения налоговой. Но только если раньше они получали КЭП в удостоверяющем центре ФНС и авторизовались в личном кабинете через него, сообщает региональное УФНС.

Когда получится перевыпустить КЭП:

пользователь (владелец сертификата) ранее уже лично получил сертификат в удостоверяющем центре ФНС;

срок такой КЭП еще не истек;

устройство пользователя настроено для работы с имеющимся сертификатом.

Для дистанционного продления нужно войти в личный кабинет по действующей электронной подписи, выбрать раздел «Перевыпустить сертификат электронной подписи» и подписать заявление на выпуск нового сертификата действующим сертификатом. После проверки заявления на перевыпуск КЭП пользователю нужно в личном кабинете подписать и направить запрос на изготовление новой подписи.

Перевыпущенную КЭП можно записать только на тот носитель, на который изначально был получен сертификат. Записать сертификат на другой носитель дистанционно не получится.

Если с момента получения сертификата у налогоплательщика изменились паспортные данные, фамилия, и т. д. – дистанционное продление недоступно.



При перевыпуске сертификата срок действия нового составит 15 месяцев.