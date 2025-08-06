ФНС рассказала, как перевыпустить КЭП в ЛК юрлица или ИП
Компании и ИП могут перевыпустить квалифицированный сертификат электронной подписи (КЭП) без личного посещения налоговой. Но только если раньше они получали КЭП в удостоверяющем центре ФНС и авторизовались в личном кабинете через него, сообщает региональное УФНС.
Когда получится перевыпустить КЭП:
пользователь (владелец сертификата) ранее уже лично получил сертификат в удостоверяющем центре ФНС;
срок такой КЭП еще не истек;
устройство пользователя настроено для работы с имеющимся сертификатом.
Для дистанционного продления нужно войти в личный кабинет по действующей электронной подписи, выбрать раздел «Перевыпустить сертификат электронной подписи» и подписать заявление на выпуск нового сертификата действующим сертификатом. После проверки заявления на перевыпуск КЭП пользователю нужно в личном кабинете подписать и направить запрос на изготовление новой подписи.
Перевыпущенную КЭП можно записать только на тот носитель, на который изначально был получен сертификат. Записать сертификат на другой носитель дистанционно не получится.
Если с момента получения сертификата у налогоплательщика изменились паспортные данные, фамилия, и т. д. – дистанционное продление недоступно.
При перевыпуске сертификата срок действия нового составит 15 месяцев.
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