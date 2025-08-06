С 1 сентября 2025 года перестанут возвращать госпошлину при отказе в переоформлении лицензии на алкоголь

Если Росалкогольтабакконтроль отказал в продлении или переоформлении лицензии, то бизнес не сможет зачесть уже уплаченную госпошлину при подаче повторного заявления. Ведомство советует не допускать ошибок при подаче первого обращения.

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками напоминает, что с 1 сентября 2025 года начнет действовать изменение в ст. 333.40 НК.

Предприниматели, которые уплатили госпошлину за оформление (первичное) лицензии по производству и обороту алкоголя, имеют право зачесть эту сумму в счет уплаты госпошлины за аналогичное действие, но только если Росалкогольтабакконтроль отказал в выдаче лицензии.

Важно, что сумма госпошлины, которую уплатили за переоформление или продление срока лицензии, не подлежит зачету, если регулятор принял решение об отказе. При подаче повторного заявления нужно еще раз уплатить госпошлину. Об этом сказано на сайте Росалкогольтабакконтроля.

Ведомство рекомендует: