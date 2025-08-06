С 1 сентября 2025 года перестанут возвращать госпошлину при отказе в переоформлении лицензии на алкоголь
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками напоминает, что с 1 сентября 2025 года начнет действовать изменение в ст. 333.40 НК.
Предприниматели, которые уплатили госпошлину за оформление (первичное) лицензии по производству и обороту алкоголя, имеют право зачесть эту сумму в счет уплаты госпошлины за аналогичное действие, но только если Росалкогольтабакконтроль отказал в выдаче лицензии.
Важно, что сумма госпошлины, которую уплатили за переоформление или продление срока лицензии, не подлежит зачету, если регулятор принял решение об отказе. При подаче повторного заявления нужно еще раз уплатить госпошлину. Об этом сказано на сайте Росалкогольтабакконтроля.
Ведомство рекомендует:
не подавать документы, если в них есть неполная или недостоверная информация, ошибки или опечатки;
заблаговременно проверить, что бизнес соответствует требованиям для получения лицензии.
Начать дискуссию