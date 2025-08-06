⚡️ Оформляйте подписку Клерк.Премиум на 3 месяца — все онлайн-курсы и консультации за 6 000 руб.

Что такое подписка Клерк.Премиум? Зачем она бухгалтеру? Стоит ли оформлять сразу на год? Если у вас были/есть сомнения, то самый простой путь — попробовать подписку в деле. Скорее оформляйте Клерк.Премиум на 3 месяца всего за 6 000 руб. со всеми плюсами годового тарифа.

Подписка Клерк.Премиум помогает легко справляться с ежедневными задачами, когда надо быстро найти нужный документ, пояснение к закону, новый образец отчета, сделать расчеты в готовых калькуляторах.

Обновленные курсы в подписке Клерк.Премиум, которые помогут вам подготовиться ко всем изменениям в работе с 1 сентября 2025:

Налоговые проверки — 2025 — на новом курсе вы разберетесь в порядке проведения налоговых проверок, сможете подготовиться к осмотрам, инвентаризации и вызову в налоговую инспекцию, научитесь выбирать тактику зашиты и оспаривания результатов проверки.

Новые правила по защите персданных - 2025 — вы узнаете, что относится к персональным данным, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП. Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!

Кассы-2025, учет денежных средств и расчетных операций — с 1 сентября 2025 г. по-новому нужно будет оформлять чеки. На курсе вы научитесь работать с онлайн-кассами и ККТ без ошибок, оформлять чеки и правильно вести учет расчетов.

Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С — с 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, оформления и оплаты командировок, начисления премий и др. Получите необходимые знания по новым правилам, а также повторите основы расчета зарплаты и налогов, ведения кадрового учета на онлайн-курсе.

В сложных случаях вы всегда можете расчитывать на консультации наших экспертов — задайте вопрос, опишите сложную ситуацию, с которой столкнулись, и в течение 3,5 часов специалисты дадут вам дельные советы и помогут без паники решить любую, даже самую сложную задачу.

С подпиской Клерк.Премиум легко работать, учиться, осваивать новые навыки на вебинарах и онлайн-курсах, расширять профессиональные горизонты и строить карьеру.

Оформите подписку Клерк.Премиум на три месяца всего за 6 000 руб. и испытайте самый полезный инструмент для бухгалтера в деле.

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