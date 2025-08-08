КПП УСН 07.08 Мобильный
Реклама

Депутат Госдумы хочет запретить использовать образы героев мультфильмов на упаковках вредных продуктов

Продвижение товаров за счет персонажей известных мультфильмов может ввести в заблуждение как самих детей, так и их родителей, заставляя их покупать продукты с «неблагоприятным нутриентным профилем».

Производители не должны использовать образы героев мультфильмов для продвижения товаров с повышенным содержанием сахара, соли и жиров. Так считает депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова.

Она считает, что за счет визуального воздействия у несовершеннолетних формируются потребительские предпочтения в пользу вредных товаров, что наносит ущерб здоровому выбору.

«Считаю необходимым проработать вопрос о допустимости и целесообразности ограничения использования детских образов, персонажей и атрибутики при оформлении и продвижении продуктов питания с неблагоприятным нутриентным профилем», — сказала Анна Скрозникова.

Свою идею депутат уже отправила министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.

Автор

СергейКазаков
Госзакупки

Статья-инструкция: как специалистам по закупкам избежать ошибок при заполнении конкурсной документации и работе с запросами на разъяснение

С момента вступления в силу Постановления Правительства №1875 от 23 декабря 2024 года прошло уже полгода, однако многие специалисты по закупкам до сих пор сталкиваются с трудностями при заполнении конкурсной документации. Основная сложность заключается в необходимости постоянно отслеживать разъяснения Минфина и ФАС России.

Статья-инструкция: как специалистам по закупкам избежать ошибок при заполнении конкурсной документации и работе с запросами на разъяснение

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум