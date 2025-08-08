Депутат Госдумы хочет запретить использовать образы героев мультфильмов на упаковках вредных продуктов

Продвижение товаров за счет персонажей известных мультфильмов может ввести в заблуждение как самих детей, так и их родителей, заставляя их покупать продукты с «неблагоприятным нутриентным профилем».

Производители не должны использовать образы героев мультфильмов для продвижения товаров с повышенным содержанием сахара, соли и жиров. Так считает депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова.

Она считает, что за счет визуального воздействия у несовершеннолетних формируются потребительские предпочтения в пользу вредных товаров, что наносит ущерб здоровому выбору.

«Считаю необходимым проработать вопрос о допустимости и целесообразности ограничения использования детских образов, персонажей и атрибутики при оформлении и продвижении продуктов питания с неблагоприятным нутриентным профилем», — сказала Анна Скрозникова.

Свою идею депутат уже отправила министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.