Депутат Госдумы хочет запретить использовать образы героев мультфильмов на упаковках вредных продуктов
Производители не должны использовать образы героев мультфильмов для продвижения товаров с повышенным содержанием сахара, соли и жиров. Так считает депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова.
Она считает, что за счет визуального воздействия у несовершеннолетних формируются потребительские предпочтения в пользу вредных товаров, что наносит ущерб здоровому выбору.
«Считаю необходимым проработать вопрос о допустимости и целесообразности ограничения использования детских образов, персонажей и атрибутики при оформлении и продвижении продуктов питания с неблагоприятным нутриентным профилем», — сказала Анна Скрозникова.
Свою идею депутат уже отправила министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.
