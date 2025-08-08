😱 Роскомнадзор опубликовал новые требования к работе с персданными с 1 сентября 2025

С 1 сентября 2025 г. в силу вступают поправки в закон о защите персональных данных. Уже известно, что в первую очередь они заденут порядок получения согласия на обработку и обезличивание данных. Роскомнадзор объяснил, как перестроить работу уже сейчас, чтобы избежать штрафов до 15 млн руб. за ошибки в обращении с персональными данными.

С 1 сентября 2025 года вступят в силу поправки в ч. 1 ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ. С этого времени согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. То есть добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше не получится.

Оформить согласие можно на бумаге или в электронном виде. В нем нужно указать:

данные об операторе ПД: название/ФИО ИП или самозанятого, адрес;

цель обработки персональных данных;

перечень собираемых данных;

действия, которые будут проводит с данными: сбор, систематизация, хранение, передача;

способы обработки данных;

срок действия согласия;

если данные передадут третьему лицу – сведения о нем.

Второе важное изменение касается обязанности операторов передавать обезличенные данные в ГИС.

С 1 сентября 2025 года все операторы персональных данных должны передавать обезличенную информацию в геоинформационную систему (ГИС). Об этом сказано в Федеральном законе от 08.08.2024 № 233-ФЗ.

Информация попадет в закрытую систему, доступ к которой есть у компаний, граждан, государственных и муниципальных органов.

Основные условия: состоять в реестре операторов персональных данных, не быть под контролем иностранных компаний и лиц, не иметь связей с терроризмом и экстремизмом, в ЕГРЮЛ должны быть указаны достоверные сведения.

Помните, что за ошибки в оформлении согласия грозят штрафы до 700 000 руб., а за ошибки в работе с персданными — до 15 млн руб.!

На курсе «Новые правила по защите персданных - 2025» вы узнаете, что относится к персональным данным, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП. Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!

Цена курса со скидкой 67% до 8 августа включительно: 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».