ФАС возбудила дело против маркетплейса «Сравни.ру»

В телерекламе финансовый маркетплейс обещал открыть вклад по ставке 30% годовых, но дополнительные условия указал мелким шрифтом, который невозможно прочесть.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что рекламный видеоролик финансового маркетплейса «Сравни.ру» нарушает законодательство.

В сообщении представлена только привлекательная информация о возможности открыть онлайн-вклад по ставке 30% годовых. При этом важная дополнительная информация указана мелким шрифтом, который невозможно прочитать за короткое время ротации по телевидению.

«По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию», — сказано на сайте ФАС.

Признано, что действия «Сравни.ру» могут вводить потребителей в заблуждение.

