Минэкономразвития запустит эксперимент по внедрению роботизированной доставки товаров

36 регионов России примут участие в эксперименте по использованию роботов-курьеров в доставке.

В 36 субъектах РФ пройдет эксперимент по использованию роверов — курьеров-роботов, которые будут доставлять товары, посылки и грузы. Минэкономразвития уже подготовило проект постановления об этом. Документ опубликовали на портале проектов нормативных актов.

Согласно предложению Минэка, каждый робот будет иметь идентификационный номер, видеорегистратор, подсветку, ограничитель скорости, светоотражающие элементы и автоматизированную систему управления. Лидар в ровере позволит лазерным лучом сканировать пространство на расстоянии 30 метров.

Предположительно робот-курьер будет ездить по тротуарам, пешеходным зонам, велодорожкам и внутри зданий. Также доставщик сможет выезжать на обочину или перемещаться по правому краю проезжей части.