Россиянам хотят платить базовый доход просто так

Александр Бабаков хочет установить базовый доход. Он позволит каждому жителю страны получать деньги от государства вне зависимости от занятости.

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести базовый доход — универсальную выплату жителям страны.

Он заявил, что для внедрения базового дохода нужно изменить кредитно-денежную политику России, поскольку «нельзя обеспечивать технологический суверенитет дешевой оплатой труда».

«Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий», — сказал депутат.

Базовый доход предполагает, что все жители страны будут получать регулярные выплаты от государства, причем они не будут зависеть от занятости человека, уровня его дохода и социального положения.