Ростелеком ничего не знает о просьбе блокировать звонки в мессенджерах

Глава «Ростелекома» сказал, что не знает об инициативе от операторов связи.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что ничего не знает о предложении операторов связи ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах.

«Мы про такую инициативу ничего не знаем», — сказал Осеевский журналистам, пишет «Коммерсант».

Ранее мы писали о просьбе мобильных операторов заблокировать звонки в иностранных мессенджерах.

Операторы связи пока не стали официально высказываться о блокировке звонков.