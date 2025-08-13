Ростелеком ничего не знает о просьбе блокировать звонки в мессенджерах
Глава «Ростелекома» сказал, что не знает об инициативе от операторов связи.
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что ничего не знает о предложении операторов связи ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах.
«Мы про такую инициативу ничего не знаем», — сказал Осеевский журналистам, пишет «Коммерсант».
Ранее мы писали о просьбе мобильных операторов заблокировать звонки в иностранных мессенджерах.
Операторы связи пока не стали официально высказываться о блокировке звонков.
Все знают, а он не знает-)))