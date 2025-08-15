❗ У ФНС появился новостной канал в мессенджере MAX
Налоговики будут постить в своем канале ответы на важные вопросы, новости о работе ведомства и комментарии к изменениям в законодательстве.
Пользователи MAX смогут подписаться на ФНС в новом национальном мессенджере и получать свежую информацию о работе ведомства.
Налоговики планируют публиковать разъяснения и изменения налогового законодательства, полезные материалы и инструкции, ответы на самые важные вопросы. Об этом сказано на сайте ФНС.
Приложение MAX входит в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений и веб-версии. В нем можно совершать аудио- и видеозвонки, общаться в чатах, отправлять голосовые сообщения и большие файлы.
Подписаться на канал ФНС в MAX можно по ссылке. Также свой канал в новом мессенджере появился у Минтранса.
