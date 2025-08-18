Кабмин освободил от НДФЛ еще больше грантов и призов

Победителей конкурсов от фонда «История Отечества» освободили от уплаты налогов с призовых вознаграждений.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 11 августа 2025 года №1197. Согласно документу, расширится перечень некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не будут облагаться НДФЛ.

В список вошел фонд «История Отечества». Он занимается популяризацией российской истории в стране и за рубежом, сохранением исторического наследия и традиций народов России и поддержкой программ исторического просвещения.

Организация организует конкурсы с денежным вознаграждением для школьников, студентов, учителей и краеведов. Теперь такие призы не будут облагаться налогом.