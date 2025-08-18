🚉 С 1 сентября 2025 меняются правила посадки на поезда дальнего следования

Оформить билеты можно будет по биометрии, но привычные способы покупки билета и посадки тоже будут действовать.

С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования могут оформлять билет и садиться на поезд по биометрии – если у перевозчика есть техническая возможность.

Будет доступна опция оформления с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), пишут РИА Новости.

По биометрии пассажиры смогут купить билеты и сесть в том числе на высокоскоростной ж/д транспорт.

Привычные способы оформления билета и посадки на поезда по документам, удостоверяющим личность, продолжат действовать.