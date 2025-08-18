Путин поручил установить сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Эксперт предложил 10-ти летний срок давности по приватизационным сделкам, причем считать его нужно с момента первой сделки, а не 30 лет спустя.

В осеннюю сессию 2025 года в парламент должны внести законопроект, который зафиксирует сроки давности для оспаривания сделок по приватизации. Такое распоряжение дал Владимир Путин после ПМЭФ-2025.

Эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади предлагает установить срок давности по оспариванию приватизационных сделок в 10 лет. Считать это время нужно от даты первой сделки, а не с момента, когда обнаружили нарушение.

«Срок должен считаться от даты первой сделки, а не с момента, когда кто-то “обнаружил” нарушение 30 лет спустя», — заявил Дмитрий Григориади.

Кабмин вместе с бизнес-сообществом должен определить сроки исковой давности и порядок их исчисления таким образом, чтобы защитить права собственности добросовестных покупателей имущества. Это предстоит сделать до 1 декабря 2025 года.