К 15 октября 2025 Президенту доложат о переходе к использованию цифрового рубля
Путин поручил обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля физлицами, юрлицами и в бюджетном процессе.
Центробанк и Правительство должны до 15 октября доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля.
Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин.
«Банку России совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, определив сроки реализации соответствующих этапов», — говорится в поручении № 12.
Доклад ожидается до 15 октября 2025 года, а затем – раз в полгода.
Ответственные – глава кабмина Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Очередной пинок в сторону цифровизации - это политический тренд или верхи уже не могут жить по-старому?)
А что доложат о переходе? Что перешли или что ещё чуток погодить надо? Из-за проблем с интернетом.
Доложат))) Грудь выпятят и давай "Здравжелаютоварищглавнокомандующ"!