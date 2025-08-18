К 15 октября 2025 Президенту доложат о переходе к использованию цифрового рубля

Путин поручил обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля физлицами, юрлицами и в бюджетном процессе.

Центробанк и Правительство должны до 15 октября доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля.

Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

«Банку России совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, определив сроки реализации соответствующих этапов», — говорится в поручении № 12.

Доклад ожидается до 15 октября 2025 года, а затем – раз в полгода.

Ответственные – глава кабмина Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.