Цифровой рубль

К 15 октября 2025 Президенту доложат о переходе к использованию цифрового рубля

Путин поручил обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля физлицами, юрлицами и в бюджетном процессе.

Центробанк и Правительство должны до 15 октября доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля.

Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

«Банку России совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, определив сроки реализации соответствующих этапов», — говорится в поручении № 12.

Доклад ожидается до 15 октября 2025 года, а затем – раз в полгода.

Ответственные – глава кабмина Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

  • Ви П

    Очередной пинок в сторону цифровизации - это политический тренд или верхи уже не могут жить по-старому?)

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    К 15 октября Президенту доложат о переходе к использованию цифрового рубля

    А что доложат о переходе? Что перешли или что ещё чуток погодить надо? Из-за проблем с интернетом.

    Доложат))) Грудь выпятят и давай "Здравжелаютоварищглавнокомандующ"!

