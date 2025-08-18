📷 Пресс-служба: мессенджер MAX не включает камеру без ведома пользователя

Представители мессенджера MAX опровергли информацию о том, что мессенджер использует камеру компьютера без активных действий со стороны пользователя.

В телеграм-каналах начала циркулировать информация о том, что мессенджер MAX включает камеру компьютера в неактивном режиме, причем делает это с периодичностью 5-10 минут.

«Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступа к камере и не использует ее», — заявили в пресс-службе MAX.

Также там добавили, что мессенджер будет обращаться к камере только в том случае, если пользователь сам включит эту функцию, например, во время видеозвонка.