ФАС возбудила дело в отношении каршеринга BelkaCar

Пользователь получил сообщения с рекламой каршеринга, хотя не давал согласия на такие рассылки.

Санкт-Петербургское УФАС проверит рекламу АО «Каршеринг». Пользователь пожаловался на несколько сообщений с рекламой сервиса BelkaCar. Он написал заявление в антимонопольную службу, поскольку не давал согласия на подобную рассылку.

«Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении BelkaCar по признакам нарушения ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе», — сказано на сайте УФАС.

Если нарушение подтвердится, компания будет обязана уплатить штраф.