🍅 Для фермеров в Ростовской области введут мораторий на банкротство: очень низкая урожайность

Путин поддержал идею моратория на банкротство для фермеров в Ростовской области. О введении моратория попросил губернатор области Юрий Слюсарь.

По его словам, фермеров беспокоит продление льготных кредитов с 2025 на 2026 год. В этом году отдать их аграрии не смогут из-за очень низкой урожайности. Это касается и лизинговых платежей по линии «Росагролизинга».

«В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги», — отметил Слюсарь.

Президент с предложением согласился, теперь губернатор разработает соответствующее письмо.