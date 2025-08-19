Парковку возле школ могут сделать бесплатной на 1 сентября

Чтобы родители могли проводить детей на линейку и не тратить средства на платные парковки в День знаний, депутаты хотят сделать их бесплатными.

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили главе Минтранса Андрею Никитину сделать на 1 сентября бесплатную парковку возле общеобразовательных организаций.

«Установить единое правило для всех субъектов Российской Федерации, в соответствии с которым взимание платы за пользование платной парковкой не допускается 1 сентября рядом с общеобразовательными организациям», — сказано в обращении депутатов.

Также они добавили, что сейчас в регионах действуют свои правила предоставления бесплатной парковки на платных местах. Например, в выходные и праздничные дни.