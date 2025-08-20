Кабмин дополнительно направит 1 млрд рублей для поддержки малого бизнеса
Правительство выделит дополнительный 1 млрд рублей центрам «Мой бизнес» для поддержки малых и средних предприятий (МСП).
«Средства дадут возможность решить целый ряд вопросов и расширить действующие инструменты для начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы страны программу помощи тем участникам специальной военной операции, кто после демобилизации планирует заняться своим делом», — сказано на сайте кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что выделенные средства позволят привлечь в МСП больше инициативных предпринимателей, которые создадут новые проекты в сфере производства, передовых технологий и сервиса.
Кроме того, по поручению Президента кабмин поддержит развитие центров экономического роста в Арктической зоне. На 300 млн рублей увеличили финансирование для Республики Коми. На эти деньги отремонтируют дорогу в Воркуте, закупят 40 автомобилей для дома престарелых и скорой помощи.
Еще 1,5 млрд рублей пойдут на мероприятия по социальному развитию Дальневосточного региона. Например, во Владивостоке отремонтируют филиал Национального центра «Россия». Также деньги пойдут на реконструкцию улицы в Корсакове на Сахалине к новому жилому комплексу, который строится по программе «Дальневосточный квартал».
Комментарии3
не очень понятен посыл: Правительство выделит дополнительный 1 млрд рублей центрам «Мой бизнес» для поддержки малых и средних предприятий (МСП)" и одновременно "Власти прорабатывают отмену льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)".