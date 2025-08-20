Кабмин дополнительно направит 1 млрд рублей для поддержки малого бизнеса

Центры «Мой бизнес» получат 1 млрд рублей, чтобы помогать начинающим предпринимателям открывать бизнес, а также масштабироваться уже существующим компаниям.

Правительство выделит дополнительный 1 млрд рублей центрам «Мой бизнес» для поддержки малых и средних предприятий (МСП).

«Средства дадут возможность решить целый ряд вопросов и расширить действующие инструменты для начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы страны программу помощи тем участникам специальной военной операции, кто после демобилизации планирует заняться своим делом», — сказано на сайте кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что выделенные средства позволят привлечь в МСП больше инициативных предпринимателей, которые создадут новые проекты в сфере производства, передовых технологий и сервиса.

Кроме того, по поручению Президента кабмин поддержит развитие центров экономического роста в Арктической зоне. На 300 млн рублей увеличили финансирование для Республики Коми. На эти деньги отремонтируют дорогу в Воркуте, закупят 40 автомобилей для дома престарелых и скорой помощи.

Еще 1,5 млрд рублей пойдут на мероприятия по социальному развитию Дальневосточного региона. Например, во Владивостоке отремонтируют филиал Национального центра «Россия». Также деньги пойдут на реконструкцию улицы в Корсакове на Сахалине к новому жилому комплексу, который строится по программе «Дальневосточный квартал».