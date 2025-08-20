❗️С 1 сентября за ошибки в оформлении согласия на обработку персданных могут оштрафовать на 700 000 рублей! Дадим новую форму и научим ее заполнять на обновленном курсе

С 1 сентября 2025 года в силу вступают поправки в закон о защите персональных данных. В первую очередь они коснутся порядка получения согласия на обработку и обезличивание персданных. Что меняется в согласии на обработку персональных данных с 1 сентября и как оформлять его по новой форме расскажем на курсе «Новые правила по защите персданных - 2025».

С 1 сентября 2025 года вступят в силу поправки в ч. 1 ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ. С этого времени согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. То есть добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше не получится.

Оформить согласие можно на бумаге или в электронном виде. В нем нужно указать:

данные об операторе ПД: название/ФИО ИП или самозанятого, адрес;

цель обработки персональных данных;

перечень собираемых данных;

действия, которые будут проводит с данными: сбор, систематизация, хранение, передача;

способы обработки данных;

срок действия согласия;

если данные передадут третьему лицу – сведения о нем.

Помните, что за ошибки в оформлении согласия грозят штрафы до 700 000 руб., а за ошибки в работе с персданными — до 15 млн руб.!

