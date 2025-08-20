Кабмин выделит на льготные кредиты аграриев 2 млрд рублей

Чтобы у предприятий агропромышленного комплекса были средства на производство и переработку сельхозпродукции, власти направят дополнительные деньги на программу льготного кредитования.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 19 августа 2025 года № 2248-р, по которому на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей направят дополнительные 2 млрд рублей.

«Такая поддержка даст возможность аграриям нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия», — сказано на сайте кабмина.

Деньги выделят из резервного фонда Правительства. Решение позволит банкам предоставить новые льготные краткосрочные кредиты для предприятий агропромышленного комплекса. Общая сумма новых займов составит не меньше 75 млрд рублей.