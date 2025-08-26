ФАС: реклама «Сравни.ру» нарушает законодательство

В телерекламе «Сравни.ру» предлагали вклады с доходностью 30% годовых, но дополнительные условия были набраны мелким шрифтом.

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей ТВ-рекламу финансового маркетплейса «Сравни.ру».

В видео с рекламой онлайн-вклада были перечислены только привлекательные сведения о доходности по ставке 30% годовых. Однако иные сведения о существенных условия ее получения демонстрировались мелким шрифтом и в течение короткого времени.

«Служба считает, что такие действия организации могут вводить потребителей в заблуждение», — сказано на сайте ФАС.

Маркетплейсу выдали предписание о прекращении нарушения. Также ему грозит штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП.