«Яндекс» и Сбер получили штраф за ненадлежащую рекламу

Сбербанк забыл добавить в свою рекламу обязательную фразу-предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк и «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы.

С помощью сервиса «Яндекс Директ» распространялся рекламный баннер Сбера, который содержал информацию о возможности получить кредит на покупку транспортного средства. Однако в тексте не было обязательной предупреждающей фразы «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

«Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения», — сказано на сайте ФАС.

За размещение ненадлежащей рекламы компании заплатят штраф по ст. 14.3 КоАП.