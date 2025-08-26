«Яндекс» и Сбер получили штраф за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк и «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы.
С помощью сервиса «Яндекс Директ» распространялся рекламный баннер Сбера, который содержал информацию о возможности получить кредит на покупку транспортного средства. Однако в тексте не было обязательной предупреждающей фразы «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».
«Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения», — сказано на сайте ФАС.
За размещение ненадлежащей рекламы компании заплатят штраф по ст. 14.3 КоАП.
