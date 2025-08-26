Получать новый сертификат КЭП ИП после смены адреса нужно в одном случае

Если после переезда не изменился ОГРНИП – менять КЭП не нужно.

Налоговики в чате ФНС объяснили, нужно ли менять электронную подпись при смене прописки ИП.

«Получать новый сертификат КЭП ИП при смене прописки нужно только в том случае, если это повлекло за собой изменение ОГРНИП», — ответили инспекторы.

Адрес – не обязательный атрибут для сертификата квалифицированной электронной подписи ИП, обычно он не включается в его состав.