ФНС: право человека действовать без доверенности от имени компании нужно удостоверить у нотариуса

Если в компании выбрали физлицо, которое будет действовать без доверенности от имени фирмы, то факт его назначения нужно зафиксировать нотариально.

УФНС напомнило, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений об избрании лица, которое имеет право действовать от имени организации без доверенности, нужно удостоверить факт принятия такого решения. Сделать это следует у нотариуса.

«Указанное положение не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», — сказано на сайте ФНС.

Документы, которые связаны с назначением нового руководителя компании, предоставляются уже нотариусом.