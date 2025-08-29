Россияне подали больше 10 тысяч заявлений на нарушения в рекламе

С начала 2025 года ФАС оштрафовала нарушителей закона о рекламе на 101,4 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба с начала 2025 года рассмотрела 10 615 заявлений о признаках нарушения рекламного законодательства.

По итогам проверок возбудили 1 757 дел и выдали 637 предписаний об устранении нарушений. Также ФАС вынесла 772 постановления о наложении штрафов. Их общая сумма превысила 101,4 млн рублей.

«Наибольшее количество нарушений по-прежнему связано с распространением рекламы по сетям электросвязи — почти 36% от всех выявленных нарушений», — сказано на сайте ФАС.

В 15,11% случаев рекламное законодательство нарушают финансовые компании, которые продвигают свои услуги.