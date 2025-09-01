Остаток материнского капитала менее 10 000 руб. можно получить на руки

Сумму больше 10 000 можно направить на предусмотренные законом цели. А если осталось менее 10 тыс. – можно оформить выплату.

Остаток материнского капитала размером менее 10 000 руб. можно получить в виде единовременной выплаты.

Для этого нужно отправить заявление о распоряжении средствами маткапитала, напомнил СФР.

Фонд пришлет сразу всю сумму на счет, указанный в заявлении.

«Получить неиспользованные средства сертификата можно только в том случае, если их размер равен 10 000 руб. или меньше», — уточняет СФР.

А если остаток больше, его можно направить на образование детей или накопительную пенсию матери.