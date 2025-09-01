♻️ Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки. Уже произведенной продукции запрет не касается
Больше нельзя производить цветные ПЭТ-бутылки, ПЭТ-упаковки с этикеткой из ПВХ и многослойные ПЭТ-бутылки.
С 1 сентября запрещено производить:
ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых);
ПЭТ-упаковку с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной);
многослойные ПЭТ-бутылки.
Запрет введен распоряжением Правительства от 14.10.2024 № 2827-р.
Производство этой продукции запретили, потому что утилизировать отходы от использования такой упаковки затруднительно или невозможно.
При этом запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.
Начать дискуссию