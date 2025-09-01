♻️ Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки. Уже произведенной продукции запрет не касается

Больше нельзя производить цветные ПЭТ-бутылки, ПЭТ-упаковки с этикеткой из ПВХ и многослойные ПЭТ-бутылки.

С 1 сентября запрещено производить:

ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых);

ПЭТ-упаковку с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной);

многослойные ПЭТ-бутылки.

Запрет введен распоряжением Правительства от 14.10.2024 № 2827-р.

Производство этой продукции запретили, потому что утилизировать отходы от использования такой упаковки затруднительно или невозможно.

При этом запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.