С 15 сентября 2025 года будет действовать пробный безвизовый режим с Китаем

Россияне смогут поехать на 30 дней в Китай без визы, по загранпаспорту.

Китай на год установил пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Им смогут воспользоваться те, у кого есть загранпаспорт. Пробный период будет действовать с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 года.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», — сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

С 1 августа 2023 года между Россией и КНР действует безвизовый групповой туристический обмен. В 2025 году им воспользовались почти 130 тыс. человек.