Депутат Немкин: мессенджер MAX не будет автоматически «оформлять доносы»

Приложение MAX создали для безопасной коммуникации между пользователями, а не для того, чтобы заниматься слежкой.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг слухи о том, что национальный мессенджер MAX с помощью искусственного интеллекта будет «оформлять доносы».

«Слух о том, что мессенджер MAX якобы "будет оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта — из области фантастики. Ни технических возможностей, ни правовых оснований для этого не существует», — сказал Немкин.

Также он добавил, что приложение MAX работает так же, как и другие мессенджеры. Ему нужно разрешение, чтобы пользователи могли звонить и передавать файлы. Основная задача национального мессенджера — обеспечить защищенную коммуникацию, а не следить за пользователями.