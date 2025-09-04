Депутат Немкин: мессенджер MAX не будет автоматически «оформлять доносы»
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг слухи о том, что национальный мессенджер MAX с помощью искусственного интеллекта будет «оформлять доносы».
«Слух о том, что мессенджер MAX якобы "будет оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта — из области фантастики. Ни технических возможностей, ни правовых оснований для этого не существует», — сказал Немкин.
Также он добавил, что приложение MAX работает так же, как и другие мессенджеры. Ему нужно разрешение, чтобы пользователи могли звонить и передавать файлы. Основная задача национального мессенджера — обеспечить защищенную коммуникацию, а не следить за пользователями.
А как они без слежки будут ловить мошенников?
Ох, лучше бы он этого не говорил, теперь все подумают обратное )