Аудитория МАХ уже больше 30 млн человек

Пользователи отправили свыше 1 млрд сообщений, а количество голосовых звонков превысило 8 млн в день.

В конце августа-начале сентября количество звонков в МАХ выросло в десятки раз по сравнению с июлем 2025 года и превысило 8 млн в день. Аудитория национального мессенджера — уже больше 30 млн человек.

С момента запуска пользователи отправили свыше 1 млрд сообщений. Средняя длительность голосового вызова увеличилась до 9 минут, а продолжительность группового звонка — до 58 минут. Об этом сказано в пресс-релизе.

Каналы в МАХ начали тестировать еще 200 новых авторов. Это СМИ, компании, представители органов власти, блогеры и учебные заведения. Например, свои страницы завели СПбГу и Президентская академия.

В числе каналов с наиболее активной аудиторией — Mash, RT на русском, Артемий Лебедев, Соловьев, Валя Карнавал и Мир сегодня с Юрием Подолякой.