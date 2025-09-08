Специалисты разберут эффективные стратегии защиты бизнеса на Шестом юридическом форуме мастеров

Представители бизнеса, бухгалтеры, финансисты и внутренние юристы компаний смогут бесплатно попасть на форум в Воронеже. Он пройдет 12-13 сентября 2025 года.

12-13 сентября 2025 года в Воронеже в отеле Мариотт состоится Шестой юридический форум мастеров. Вместе с ведущими экспертами разберемся, как избежать штрафов, налоговых проверок, судебных тяжб, уголовного преследования и репутационных потерь.

На форуме будут представители Центрального аппарата ФНС (замруководителя ФНС Виктор Бациев, руководители департаментов, например, Александра Кадет), а также будут проходить различные юридические и налоговые секции.

Организатор форума дает возможность представителям бизнеса (владельцам, бухгалтерам, финансистам, внутренним юристам) посетить форум бесплатно. Потребуется только зарегистрироваться в форме на сайте, чтобы удалось включить в списки на вход и сформировать бейджики и т. д. для будущих посетителей.