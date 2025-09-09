❌ Список параллельного импорта расширять не будут

Минпромторг не планирует расширять перечень параллельного импорта. Могут сделать исключение для точечных позиций, необходимых бизнесу. Об этом заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

«В принципе, компании либо заместились другими брендами и марками, либо нашли производителей в России. Поэтому список мы не планируем расширять, может быть, только точечно какие-то позиции, если вдруг кто-то из бизнеса обозначит потребность. Системно не планируем добавлять ничего нового. А вот сокращать планируем», — сказал Чекушов.

Он уточнил, что из перечня могут убрать радиоэлектронику, так как российские производители уже не только производят такую продукцию, но и конкурируют по ряду позиций с Китаем и другими странами.