Из топ-20 банков 7 снизили ставки по вкладам и только 1 банк их повысил

Средняя ставка по вкладам на три месяца — 15,59%, на полгода — 14,58%, на год — 13,49% годовых.

За первую неделю сентября 2025 года семь банков из топ-20 снизили ставки по вкладам, а один, наоборот, повысил.

С 1 по 8 сентября 2025 года сильнее всего ставки упали по депозитам на полтора года — до 10,62% годовых. Меньше всего потеряли трехлетние вклады — до 9,62%. Об этом свидетельствуют данные Индекса вкладов «Финуслуг». Результаты мониторинга есть в распоряжении «Клерка».

Средняя ставка по вкладам на три месяца снизилась на 0,15 процентных пункта — до 15,59%, на шесть месяцев — на 0,13 п.п., до 14,58%, на год — на 0,20 п.п., до 13,49%.

Среди вкладов до трех лет минимальная ставка по вкладу составляет 5,7%, максимальная — 18,5%.