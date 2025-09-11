МЧС предлагает с 2026 года ввести новую госпошлину и повысить старые

В России внедрят государственную пошлину за освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.

МЧС готовит законопроект с поправками в гл. 25.3 НК. Уведомление об этом опубликовано на портале проектов НПА.

Ведомство предлагает ввести госпошлину за проведение освидетельствования маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Сейчас такое освидетельствование проводят бесплатно.

Также МЧС предлагает повысить пошлины за предоставление лицензий и внесение изменений в реестр лицензий на деятельность в области пожарной безопасности.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.