Если просрочили ликвидацию ООО – процедуру придется начать заново. И ждать полгода
Налоговики уточнили порядок действий при добровольной ликвидации юрлица.
При добровольной ликвидации ООО установлен максимальный срок — не более 1 года.
Если этот срок, установленный законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ об ООО нарушили и не продлили в судебном порядке, – налоговая внесет в ЕГРЮЛ запись об истечении срока ликвидации.
Тогда процедуру ликвидации придется начинать заново. И принять новое решение о ликвидации участники ООО смогут только после 6 месяцев после внесения в реестр записи об истечении срока ликвидации, предупреждает УФНС.
