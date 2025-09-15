ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
Если просрочили ликвидацию ООО – процедуру придется начать заново. И ждать полгода

Налоговики уточнили порядок действий при добровольной ликвидации юрлица.

При добровольной ликвидации ООО установлен максимальный срок — не более 1 года.

Если этот срок, установленный законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ  об ООО нарушили и не продлили в судебном порядке, – налоговая внесет в ЕГРЮЛ запись об истечении срока ликвидации.

Тогда процедуру ликвидации придется начинать заново. И принять новое решение о ликвидации участники ООО смогут только после 6 месяцев после внесения в реестр записи об истечении срока ликвидации, предупреждает УФНС.

