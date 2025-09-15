ФНС отстояла позицию по сделкам с аффилированным ИП

Арбитражный суд Волго-Вятского округа поддержал позицию налоговиков в споре с ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» по делу № А28-2635/2023:

Учредитель общества (100% доля), зарегистрированный как ИП, сдавал компании в аренду прицеп и погрузчик. При этом выяснилось, что на момент проверяемого периода погрузчик ему не принадлежал.

Несмотря на крупную задолженность по арендным платежам, сдача техники продолжалась, а расходы на содержание и страхование несла сама компания.