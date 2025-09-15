ФНС отстояла позицию по сделкам с аффилированным ИП
Арбитражный суд Волго-Вятского округа поддержал позицию налоговиков в споре с ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» по делу № А28-2635/2023:
Учредитель общества (100% доля), зарегистрированный как ИП, сдавал компании в аренду прицеп и погрузчик. При этом выяснилось, что на момент проверяемого периода погрузчик ему не принадлежал.
Несмотря на крупную задолженность по арендным платежам, сдача техники продолжалась, а расходы на содержание и страхование несла сама компания.
По договорам займа с кипрской FTORCHEM LIMITED общество выплатило более 147 млн руб. процентов, применив ставку 0% по соглашению об избежании двойного налогообложения. Налоговики сочли, что кипрская компания не имела фактического права на доход, так как ее деятельность носила «транзитный» характер.
Финансовый итог для компании:
доначислен налог на прибыль — 3,21 млн руб.;
доначислен налог с доходов в виде процентов в пользу иностранной организации — 29,49 млн руб.;
пени — свыше 22,6 млн руб.;
штраф — 15,9 тыс. руб.
Суды всех 3 инстанций поддержали позицию ФНС. Расходы по сделкам с аффилированными лицами под особым контролем, а применение льготных ставок по международным соглашениям возможно только при наличии у иностранного получателя фактического права на доход.
Начать дискуссию