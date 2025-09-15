Неэффективные предприятия ЖКХ предложили национализировать

Депутат Сергей Миронов предлагает национализировать неэффективные коммунальные предприятия по итогам аудита отрасли.

Он рассказал, что Генпрокуратура выявила необоснованные начисления тарифов ЖКХ на 5,7 млрд рублей.

Также депутат опасается, что выделяемые государством на сферу коммунального хозяйства до 2030 года 4,5 трлн рублей «утекут» в руки монополистов и частников, которые не будут ничего ремонтировать.