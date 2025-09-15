Неэффективные предприятия ЖКХ предложили национализировать
Миронов считает, что выделенные государством деньги попадают в руки «монополистов и частников».
Депутат Сергей Миронов предлагает национализировать неэффективные коммунальные предприятия по итогам аудита отрасли.
Он рассказал, что Генпрокуратура выявила необоснованные начисления тарифов ЖКХ на 5,7 млрд рублей.
Также депутат опасается, что выделяемые государством на сферу коммунального хозяйства до 2030 года 4,5 трлн рублей «утекут» в руки монополистов и частников, которые не будут ничего ремонтировать.
Поэтому Миронов предлагает провести масштабный федеральный аудит в ЖКХ с последующей национализацией неэффективных коммунальных предприятий.
Такую инициативу СРЗП внесет в Госдуму в осеннюю сессию, уточнил парламентарий.
Начать дискуссию