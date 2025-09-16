Госдума приняла проект: патент смогут применять платежные агенты в муниципальных и городских округах

Чтобы у жителей муниципальных и городских округов была возможность снимать деньги с карты в магазинах, продавцам планируют разрешить применять патентную систему налогообложения.

16 сентября 2025 года Госдума во втором чтении приняла законопроект о распространении патентной системы налогообложения (ПСН) на платежных агентов, которые выдают или принимают деньги у жителей не только сельской местности, но и муниципальных и городских округов.

Обычно такие услуги предприниматели совмещают с работой розничных торговых объектов.

Ожидается, что изменения повысят доступность финансовых услуг в сельской местности, а также расширят возможности предпринимателей, которые получают дополнительный доход. Например, у ИП на ПСН может быть магазин, в котором он может выдавать клиентам наличные с их карты.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц, но не раньше очередного периода по ПСН.