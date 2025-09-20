Создали портрет банкрота в России

Типичный банкрот – это человек в возрасте 38 лет с долгом 700 тыс. рублей.

В Сбербанке определили портрет человека, подающего на банкротство. Ему в среднем 38 лет, долг составляет 700 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов.

Среди тех, кто обращается за банкротством, около 60% женщин и примерно 40% мужчин. 30% банкротов состоят в браке.

«Еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет», — уточнил Акимов.

Уменьшается и срок кредита, не возвращенного банку. В начале 2024 года он был более четырех лет, а сейчас – меньше трех.