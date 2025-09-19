Миронов предложил Путину ежеквартально индексировать пенсии

На встрече с Президентом РФ депутат выступил с инициативой о более частом повышении пенсионных выплат.

Депутат Сергей Миронов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил индексировать пенсии не раз в год, а каждые три месяца.

Он считает, что ежегодная индексация не успевает компенсировать реальный рост цен. Поэтому инфляция сильно снижает покупательную способность пенсионеров.

Такой шаг помог бы значительно улучшить материальное положение пожилых людей, уверен Миронов.