ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Майнинг

🔌 Минэнерго не планирует вводить новые запреты на майнинг в регионах

Запросов от губернаторов не было, поэтому нет оснований для запретов.

Минэнерго не получало новых запросов о запрете майнинга криптовалюты в регионах. Поэтому новых ограничений в ближайшее время не появится.

«От губернаторов не было таких запросов. А нет и оснований», — сказал директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.

По его словам, энергетических дефицитов нет, а значит – нет оснований. В целом энергосистема хорошо работает, подчеркнул чиновник.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы