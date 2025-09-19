🔌 Минэнерго не планирует вводить новые запреты на майнинг в регионах

Запросов от губернаторов не было, поэтому нет оснований для запретов.

Минэнерго не получало новых запросов о запрете майнинга криптовалюты в регионах. Поэтому новых ограничений в ближайшее время не появится.

«От губернаторов не было таких запросов. А нет и оснований», — сказал директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.

По его словам, энергетических дефицитов нет, а значит – нет оснований. В целом энергосистема хорошо работает, подчеркнул чиновник.