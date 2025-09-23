Разницу себестоимости российской электроники и импортных аналогов обещают компенсировать

В начале освоения производства правительство собирается компенсировать разницу себестоимости отечественных электронных компонентов и цены импортной продукции, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Мы будем на первых этапах освоения номенклатуры компенсировать разницу цены между импортом и сегодняшней себестоимостью производства, формируя в том числе и прибыль для мотивации частных компаний», — заявил Мантуров.

По его словам, компоненты отечественного производства пока бывают гораздо дороже импортных, которые производятся серийно. Поэтому нужен драйвер для формирования первоначального заказа.

Государственная политика в области радио- и микроэлектроники – долгосрочная, добавил первый вице-премьер. Он пообещал поддерживать это направление.