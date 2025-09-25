❌ Совфед запретил применять ПСН в охранной деятельности с 1 января 2026 года

Услуги уличных патрулей и охранников могут оказывать только юрлица с лицензией. Для этого вида деятельности запретят применять патентную систему налогообложения.

24 сентября 2025 года Совет Федерации одобрил закон о выводе охранных услуг из патентной системы налогообложения (ПСН).

В законе будет четко указано, что услуги уличных патрулей и охранников относятся к охранной деятельности, которую можно вести только юридическим лицам на основании лицензии.

В пояснительной записке сказано, что решение запретить ИП на патенте оказывать охранные услуги позволит избежать неоднозначного толкования законодательства и сократить споры между предпринимателями и ФНС.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.