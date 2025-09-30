Ставки по семейной ипотеке просят снизить
Министру финансов Антону Силуанову направили обращение с предложением сохранить ставку семейной ипотеки в 6% для семей с одним ребенком, а для семей с двумя и более детьми ввести пониженные ставки. Авторы инициативы – депутаты от фракции СРЗП.
Один из авторов обращения депутат Сергей Миронов сказал, что получает просьбы от россиян по поводу условий программы семейной ипотеки.
«Люди отмечают, что действующая ставка на уровне 6% помогала многим семьям с детьми улучшить жилищные условия, и просят ее не повышать», – заявил Миронов.
По его словам, возможное увеличение ипотечной ставки до 12% для семей с одним ребенком ставит под угрозу достижение цели обеспечения молодых семей доступным жильем.
Для подавляющего большинства молодых семей рост ставки в два раза закроет доступ к ипотечным программам.
Миронов предлагает сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6%.
«Семьи с двумя детьми должны иметь возможность брать ипотеку под 4%, с тремя – под 2%, с 4 и более детьми – под 1%», — уверен депутат.
По его мнению, необходимость сохранения действующих льготных условий подтверждается практикой государственной политики последних лет — когда меры поддержки, в том числе материнский капитал, региональные субсидии и налоговые льготы семьи получают уже с момента рождения первого ребенка.
