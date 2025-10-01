Госимущество будут приватизировать в ускоренном режиме с 30 сентября 2025 года

По решению Президента при продаже федерального имущества будут применять ускоренный порядок.

Президент Владимир Путин подписал указ от 30.09.2025 № 693, по которому федеральное имущество будут продавать в ускоренном режиме через Промсвязьбанк (ПСБ).

Ускоренную продажу можно проводить по решению Президента. В этом случае определить рыночную стоимость имущества и отчет об оценке нужно подготовить в течение 10 дней с момента подписания договора.

Особый режим будут применять и для госрегистрации собственности, учета перехода прав на федеральное имущество.

Указ вступил в силу со дня публикации, с 30 сентября 2025 года.